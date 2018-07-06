Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики утвердил новые весовые категории

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил решение исполкома, который определил новые весовые категории и выбрал из них те, где будут разыгрываться олимпийские медали Игр-2020. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

Исполком IWF днем ранее принял решение о введении новых весовых категорий у мужчин и женщин. Мужчины будут выступать в весовых категориях до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг и свыше 109 кг. Женщины - до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг и свыше 87 кг.

"Конгресс международной федерации сегодня утвердил смену весовых категорий", - сообщил Агапитов.

Награды Игр-2020 будут разыгрываться в семи весовых категориях как у мужчин, так и у женщин. Мужчины - до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 96 кг, до 109 кг и свыше 109 кг. Женщины - до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 76 кг, до 87 кг и свыше 87 кг.

Квалификация на Игры-2020 будет осуществляться по новым весовым категориям. Отбор пройдет в соответствии с принципами "защиты чистого спорта".

Первым турниром, где будут разыграны награды в измененных весовых категориях, станет чемпионат мира в Ашхабаде, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.