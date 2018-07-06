Прыгун с шестом Моргунов, допущенный IAAF, выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов, получивший в начале июля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, выступит на ближайшем этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 13 июля в марокканском Рабате. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсмена Ольга Назарова.

30 июня на Мемориале Знаменских в подмосковном Жуковском Моргунов сумел преодолеть планку на высоте 5,92 метра, что является четвертым результатом сезона в мире.

"Моргунов теперь выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате", - сообщила Назарова.

Турнир в Марокко станет для 21-летнего россиянина первым международным стартом на взрослом уровне. Моргунов является победителем зимнего чемпионата России - 2018 и летнего чемпионата страны - 2017.