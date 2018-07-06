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Барьерист Чалый, получивший допуск от IAAF, выступит 11 июля на турнире в Италии

Спорт
6 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Спортсмен не выступал на чемпионате мира - 2017 в Лондоне, так как не имел выполненного норматива

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Тимофей Чалый

Тимофей Чалый

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Действующий чемпион России в беге на 400 метров с барьерами Тимофей Чалый, получивший в начале июля от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, выступит 11 июля на международном турнире в итальянском Линьяно. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсмена Ольга Назарова.

"Чалый выступит на турнире в Линьяно в Италии", - сказала Назарова.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. 24-летний Чалый в 2017 году получил от IAAF нейтральный статус также в июле. На чемпионате мира - 2017 в Лондоне этот спортсмен не выступал, так как не имел выполненного норматива.

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