Прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Талисманы фестиваля ГТО" завершен

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый этап приема заявок для участия во Всероссийском конкурсе "Талисманы фестиваля ГТО" завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.

Организатором конкурса выступает Министерство спорта РФ совместно с федеральным оператором комплекса ГТО - АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", всего запланировано три этапа конкурса. На первом этапе, который прошел с 14 мая по 30 июня, организаторы принимали заявки и макеты талисманов от участников.

"Во время работ по дому папа попросил старшего сына, которому 6 лет, принести ему кувалду, - сказала жительница Оренбургской области Анастасия Агзамова, создававшая рисунки и макеты вместе со своими сыновьями Романом и Ринатом и мужем Русланом. - Мы даже и не думали, что он сможет ее донести, после чего папа сказал сыну: "Вот ты силач". В этот момент я поняла, что имена должны быть простыми и узнаваемыми".

Также она отметила, что вся ее семья участвовала в тестировании ГТО и выполнила нормативы. "Вся наша семья участвовала в ГТО, я выполнила нормативы на золотой знак отличия, супруг - на серебро, - сказала Анастасия Агзамова. - В мае в областных соревнованиях по ГТО для воспитанников детских садов старший сын выполнил нормативы на золото, у младшего сыночка, которому скоро исполнится два года, еще все впереди, но мы уже готовимся. Сейчас участвуем в "Чемпионате ползунков", где в прошлом году заняли третье место".

Отмечается, что на первом этапе было подано 29 заявок, из которых 25 полностью соответствуют требованиям конкурса. В конкурсе приняли участие россияне в возрасте от 15 до 57 лет, из них 26 заявок поступило от представительниц женского пола, 3 заявки - от мужчин. Всем заинтересованным лицам было предложено направить идеи создания пяти персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие которых направлены нормативы комплекса ГТО: выносливость, силу, гибкость, скорость и прикладные навыки. Наибольшей популярностью среди предложений в талисманы пользовались животные: медведь, кот и лиса.

Второй этап завершится 1 октября, на нем будет произведен отбор и организовано открытое голосование за три лучших дизайн-проекта, которые будут предложены на утверждение членам координационной комиссии Министерства спорта РФ по внедрению и реализации комплекса ГТО. Победители будут определены 7 ноября, они получат приз и денежное вознаграждение.