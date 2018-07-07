Фрум и Закарин стартуют на многодневной велогонке "Тур де Франс"

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Знаменитая шоссейная многодневная велогонка "Тур де Франс" стартует в субботу на острове Нуармутье в департаменте Вандея. Через три недели самая престижная велогонка в международном календаре традиционно финиширует на Елисейских полях в Париже.

"Тур де Франс" в нынешнем году пройдет уже в 105-й раз, на этот раз весь маршрут гонки проложен по территории Франции. Участникам предстоит преодолеть 3329 километров за 21 этап, на 16 и 23 июля запланированы выходные дни. На сей раз "Тур де Франс" стартует на неделю позднее обычного - из-за чемпионата мира по футболу.

Первый этап длиной 201 км будет проложен между Нуарматье и городом Фонтене-ле-Конт, причем часть трассы пройдет по перешейку Пассаж дю Гуа, затапливаемому водой во время прилива. В 1999 году здесь из-за скользкого покрытия произошел массовый завал.

9 июля в Шоле пройдет командная "разделка". Первые этапы гонки пройдут по Атлантическому побережью по направлению к Бретани, затем из Бреста трасса повернет на восток в столичный регион и, обогнув Париж, направится на север - в сторону Рубе.

Во время первого выходного дня 16 июля участники на самолетах будут переправлены в Верхнюю Савойю - в Анси, где стартует вторая часть гонки. Маршрут продолжится через Альпы на юго-запад в Пиренеи. Второй день отдыха запланирован в Каркассоне, завершится же соревновательная часть тура индивидуальной гонкой с раздельным стартом между городками Сен-Пе-Сюр-Нивель и Эспелетт в департаменте Атлантические Пиренеи недалеко от границы с Испанией. После "разделки" участники отправятся в Париж, где 29 июля состоится символический финиш гонки.

Из россиян - лишь Закарин и Кочетков

На старт "Тур де Франс" выйдут 18 команд, участвующих в Мировом туре, а также четыре "конюшни", получившие специальные приглашения. Российских команд в пелотоне нет, зато одним из претендентов на победу в общем зачете является лидер швейцарской "Катюши-Алпесин" Ильнур Закарин. За команду, которая в 2009-16 гг. представляла Россию, также выступит Павел Кочетков.

Главным же фаворитом многодневки является британский гонщик Крис Фрум из команды Sky, который был в последний момент допущен организаторами до старта. В допинг-пробе спортсмена, взятой во время победной для него многодневки "Вуэльта" в сентябре 2017 года, содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Сальбутамол содержится в препарате от астмы, который принимает Фрум, и с британца были сняты все обвинения в умышленном употреблении допинга.

Фрум выиграл "Тур де Франс" четыре раза, в том числе и три последних гонки. В нынешнем году он впервые победил на итальянской "Джиро", а в прошлом году он, помимо "Тура", выиграл испанскую "Вуэльту".

В числе конкурентов Фрума, помимо Закарина, называются колумбиец Наиро Кинтана, испанец Микель Ланда, Том Дюмулен из Нидерландов и итальянец Винченцо Нибали.

Все начиналось с рекламы

По итогам гонки будут определен победители в генеральной классификации (лидер будет ехать в желтой майке), в горном зачете (майка в красный горошек), зачете по очкам (зеленая), среди гонщиков до 23 лет (белая майка). Победитель предыдущего этапа получает красный номер.

Общий призовой фонд нынешней гонки составляет 2,288 млн евро, из них 500 тыс. получит победитель в генеральной классификации.

Впервые многодневная велогонка по дорогам Франции была проведена в 1903 году и была рекламной акцией издания L’Auto (впоследствии - L'Equipe). "Тур де Франс" был отменен лишь в годы Первой и Второй мировых войн.

Американец Лэнс Армстронг в 1999-2005 годах стал победителем в генеральной классификации "Тур де Франс" семь раз подряд, однако после допингового скандала был лишен этих титулов. Пять раз "Тур" выигрывали французы Жан Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн, в случае победы в этот список будет включен и Фрум. При этом Индурайн выиграл "Тур де Франс" пять раз подряд в 1991-95 гг.