Эксперт: сборная России действительно способна выиграть в матче ЧМ с хорватами

ТАСС, 7 июля. Сборная России по футболу способна обыграть хорватов в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Задачу они действительно уже выполнили. И теперь им нужно просто попытаться идти дальше, если вдруг выйдут в полуфинал, это будет сумасшедшая победа российского футбола. Выиграть наши действительно способны, еще раз повезти российской команде может", - сказал Пономарев.

Эксперт также рассказал, кто является фаворитом первенства, по его мнению. "Назвал бы фаворитами шведов - на мой взгляд, они более мобильно играют, тогда как англичане как-то не очень конкретно выступают, зыбко что ли. Шведы же куда более надежны", - сказал он.

В субботу сборная России проведет матч с хорватами за выход в полуфинал чемпионата мира (начало - 21:00 мск). Ранее в 1/8 финала россияне обыграли сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (в основное и дополнительное время - 1:1).