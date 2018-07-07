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Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу

Спорт
7 июля, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В матче второго тура группового этапа россиянки обыграли сборную Нидерландов со счетом 6:2

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ТАСС, 7 июля. Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы среди женских команд, который проходит в Португалии.

В матче второго тура группового этапа россиянки обыграли сборную Нидерландов со счетом 6:2. В составе российской команды забитыми мячами отметились Александра Самородова, Наталья Зайцева, Елена Ивашкина и Анастасия Горшкова, на счету которой три гола.

В матче первого тура сборная России оказалась сильнее команды Швейцарии - 8:6. Таким образом, россиянки заняли первое место в группе B и сыграют в финальном матче с победителем группы A, который определится в матче между испанками и англичанками.

Финальный матч Кубка Европы пройдет 8 июля. Для женской сборной России по пляжному футболу этот турнир стал первым в истории.

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