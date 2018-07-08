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Болельщики из Хорватии признались, что игра сборной России держала их в нервном напряжении

Спорт
8 июля, 1:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, июля. /ТАСС

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграли хорваты

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СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Хорватии признались, что игра сборной России против хорватской сборной держала их в нервном напряжении на всем протяжении матча.

"Это была отличная и нервная игра. Мы даже не думали, что все дойдет до серии пенальти", - сказала хорватская болельщица Марина.

"Сборная России показала, как надо играть в интересный футбол, поэтому это был отличный соперник для нас сегодня", - сказал другой болельщик из Хорватии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграла Хорватия и вышла в полуфинал, где встретится с англичанами.

Российские болельщики отмечают, что игра была достойной для 1/4 финала чемпионата мира и благодарны сборной России. "Я считаю, что наши футболисты подарили нам сказку и, конечно, во втором тайме полуфинал уже засветился где-то вдалеке, но удача была на стороне хорватов, потому что серия пенальти - это всегда лотерея", - поделился своими эмоциями болельщик из Бердска Александр.

Виктор из Екатеринбурга говорит, что мечтал увидеть игру российской сборной с Англией. "Игра раскрыла весь потенциал нашей сборной. Конечно, я бы хотел их еще увидеть в матче с Англией, но футбол слишком непредсказуемая игра", - отметил он.

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