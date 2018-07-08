Эксперт: Черчесов за время чемпионата мира по футболу стал мастером своего дела

ТАСС, 8 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов за время чемпионата мира не потерял уверенность, заматерел и стал мастером своего дела. Такое мнение высказал бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин, его слова приводит "Газета.Ru".

В субботу сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (2:2, пенальти - 3:4)

"Черчесов всегда был максималистом, старался быть первым. Как личность он не сломался и сумел противостоять тому негативу, который вокруг него складывался. Слабый человек мог бы потерять уверенность, он ее сохранил. Его тренерские решения говорят о том, что он четко представлял себе картину игры, Черчесов заматерел и стал мастером своего дела", - сказал Масалитин.

Чемпионат мира завершится 15 июля.