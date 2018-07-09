Команда "Мерседес" обвинила "Феррари" в провоцировании аварий на этапах "Формулы-1"

ТАСС, 9 июля. Немецкая команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Мерседес" обвинила "Феррари" в умышленных авариях в гонках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский журнал Autosport.

Первое столкновение между пилотами команд произошло во время Гран-при Франции - немец Себастьян Феттель врезался в Валттери Боттаса из "Мерседеса", за что получил пятисекундный штраф. На Гран-при Великобритании финский пилот "Феррари" Кими Райкконен выбил с трассы британца Льюиса Хэмилтона, за что получил 10-секундный штраф.

"С Райкконеном был гоночный инцидент, - сказал исполнительный директор "Мерседеса" Тото Вольфф. - Обидно, потому что на Гран-при Франции мы в первый раз столкнулись с пилотом "Феррари", а сейчас это случилось снова. По словам нашего технического директора Джеймса Эллисона, это происходит либо преднамеренно, либо из-за некомпетентности. Пусть каждый решит для себя сам".

В личном зачете "Формулы-1" лидирует Феттель, набравший 171 очко, Хэмилтон располагается следом с 163 очками в активе.