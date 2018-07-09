Агент: хоккеист Панарин не уверен, что хочет провести восемь лет в "Коламбусе"

ТАСС, 9 июля. Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин не уверен, что готов провести восемь лет в этом клубе Национальной хоккейной лиги. Об этом заявил его агент Дэн Милстейн, чьи слова приводит The Athletic.

"Панарин любит команду и тренера, - сказал Милстейн. - Дело не в том, как они относятся к нему, а в том, хочет ли он провести следующие восемь лет в "Коламбусе". Сейчас это единственное, что ставится под сомнение. Если бы предложили двухлетний контракт, мы, наверное, уже подписали бы его".

Агент Панарина сообщил, что генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен ищет клуб для обмена. "Ярмо пытается найти клуб для обмена, - сказал Милстейн. - Мы не просили его об этом, и он не спрашивал у меня согласия".

В июне Кекалайнен заявил, что клуб постарается продлить контракт с нападающим, который истекает в конце следующего сезона. Сам Панарин отказался сейчас обсуждать условия продления соглашения.

Панарин был обменян в "Коламбус" перед стартом предыдущего сезона, до этого он в течение двух лет выступал за "Чикаго". В прошлом сезоне форвард провел за "Коламбус" 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 82 очка (27 шайб + 55 передач). В плей-офф россиянин сыграл шесть матчей и набрал семь очков (2+5).