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Министр спорта республики: ФК "Мордовия" начнет сезон в ФНЛ на "Мордовия-Арене"

Спорт
9 июля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В первом туре Футбольной национальной лиги саранская команда сыграет дома с "Нижним Новгородом"

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Саранская "Мордовия" проведет матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на "Мордовия-Арене", принимавшей игры чемпионата мира - 2018. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Мордовии Владимир Киреев.

В первом туре ФНЛ "Мордовия" сыграет дома с "Нижним Новгородом". Матч состоится 17 июля.

"17 июля будем играть на "Мордовия-Арене". Начало встречи в 18:00, приглашаем", - сказал Киреев.

Ранее "Мордовия" принимала соперников на стадионе "Старт", который вмещает чуть больше 11,6 тысяч зрителей. Стадион "Мордовия-Арена", вмещающий более 40 тысяч зрителей, был открыт в середине апреля нынешнего года к чемпионату мира. Арена в рамках турнира приняла четыре матча группового этапа. Стадион "Старт" будет для команды резервным.

"Мордовия" в сезонах-2012/13, 2014/15 и 2015/16 выступала в премьер-лиге. В прошлом сезоне саранская команда заняла первое место в зоне "Урал-Приволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и добилась право выступать в ФНЛ.

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