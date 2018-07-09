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Книга про фильмы о футболе "Кино. "Ленфильм". Футбол" презентована в Санкт-Петербурге

Спорт
9 июля, 19:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июля. /ТАСС

Книга выпущена киностудией "КиноМельница"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Книга российского журналиста Алексея Дунаевского про советские и российские фильмы о футболе под названием "Кино. "Ленфильм". Футбол" презентована в здании "Ленфильма" в Санкт-Петербурге.

Книга выпущена киностудией "КиноМельница". Она рассказывает о том, как снимались фильмы о футболе. Одна из тем в издании посвящена футбольному матчу в блокадном Ленинграде, который состоялся 31 мая 1942 года между петербургским "Динамо" и командой Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). Помимо него, в книге представлены такие советские фильмы, как "Вратарь", "Запасной игрок", "Удар! Еще удар!".

"В книге описаны 10 картин, но я не люблю эту цифру. Дело в том, что в первой главе я пытаюсь поймать самый первый игровой фильм, при поиске которого собрал еще целую кучу картин", - рассказал Дунаевский на презентации.

В процессе создания книги автор использовал уникальные документы, различные афиши и редкие фотографии из архивов, библиотек и музеев.

"На мой взгляд, "Тренер" - лучший российский фильм про футбол. Вообще, у нас много картин не доходят до кинотеатров, которые не хотят их брать", - отметил автор.

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