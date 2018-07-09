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Велогонщики BMC выиграли командную гонку с раздельным стартом на "Тур де Франс"

Спорт
9 июля, 19:33 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, июля. /ТАСС

Гонщики BMC преодолели 35,5 км за 38 минут 46 секунд

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© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Американская BMC одержала победу на третьем этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс" в командной гонке с раздельным стартом. Этап стартовал и завершился в городе Шоле.

Гонщики BMC преодолели 35,5 км за 38 минут 46 секунд. Второе место заняла британская команда Sky, которая уступила победителям четыре секунды. Третьей стала бельгийская Quick-Step Floors с результатом 38 минут 53 секунды.

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В генеральной классификации на первую строчку поднялся бельгийский гонщик BMC Грег ван Авермат. Менее чем на секунду от него отстает американец Тиджей ван Гардерен (BMC). На третьей строчке располагается британец Герайнт Томас (Sky), который отстает от лидера на три секунды.

Швейцарская команда "Катюша-Альпецин" заняла девятое место, уступив BMC 52 секунды. В общем зачете ее лидер россиянин Ильнур Закарин расположился на 15 строчке с отставанием от лидера в 52 секунды.

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре, "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года.

Следующий этап пройдет 10 июля между Ла-Болем и Сарзо.

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