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Джокович остался доволен своей игрой в матче с Хачановым на Уимблдоне

Спорт
10 июля, 3:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

Серб победил 22-летнего российского теннисиста в трех сетах и вышел в четвертьфинал турнира

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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович выразил удовлетворение собственной игрой, показанной в матче против россиянина Карена Хачанова в 1/8 финала Уимблдонского турнира. Слова 12-кратного победителя турниров Большого шлема приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В понедельник Джокович (12-й номер посева) обыграл Хачанова в трех сетах - 6:4, 6:2, 6:2.

"Я очень доволен тем, как провел матч, - сказал Джокович. - Я сумел одержать победу в трех сетах над игроком в хорошей форме. Мне понравилось, как я провел второй и третий сеты. Я точно подавал, выигрывал свои мячи. В целом мне все удалось в таких сложных условиях".

В четвертьфинале Джокович (12-й номер посева) встретится с японцем Кэем Нисикори (24).

Уимблдон - третий в сезоне турнир серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн). Хачанов был последним представителем России в мужском одиночном турнире.

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