Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хачанов признал справедливость поражения от Джоковича на Уимблдоне

Спорт
10 июля, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Серб победил россиянина в четвертом круге в трех сетах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов считает, что Новак Джокович заслуженно победил его в четвертом круге Уимблдона, серб был лучше во всех элементах игры. Слова Хачанова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В понедельник Джокович (12-й номер посева) обыграл Хачанова в трех сетах - 6:4, 6:2, 6:2.

"Джокович был слишком хорош сегодня. У него находился ответ на все мои действия. Конечно, я должен был делать некоторые элементы лучше, например подавать. Он возвращал все мячи, мне казалось, абсолютно все мячи возвращались на мою половину корта, - сказал Хачанов.

В четвертьфинале Джокович встретится с японцем Кэем Нисикори (24).

Уимблдон - третий в сезоне турнир серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн). Хачанов был последним представителем России в мужском одиночном турнире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
5
Глава минобороны Великобритании обвинил РФ в гибели подданной страны от химоружия
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!