Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду перешел из мадридского "Реала" в итальянский "Ювентус". В "Королевском клубе" Роналду достиг огромных высот и по праву уже много лет делит звание лучшего футболиста мира с аргентинцем Лионелем Месси. ТАСС объясняет, почему 33-летний Роналду решился на такой шаг.

По данным итальянских СМИ, трансфер Роналду обошелся "Ювентусу" в €100 млн. Футболист будет зарабатывать €30 млн в год. Срок контракта не оглашается.

Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года, сумма трансфера составила €93,4 млн. За 9 лет португалец выиграл 16 трофеев, в том числе четыре титула Лиги чемпионов, три из которых добыты за три последние сезона. Португалец переписал множество рекордов, четыре раза за последние пять лет получил "Золотой мяч", три раза - "Золотую бутсу". Он стал лучшим бомбардиром в истории "Королевского клуба", забив 451 гол в 438 играх.

"Эти годы в "Реале", в Мадриде, были самыми счастливыми в моей жизни, - процитировала Роналду пресс-служба "Реала" сразу после объявления его трансфера. - У меня есть только слова благодарности клубу, городу, я хочу поблагодарить всех за любовь и привязанность, которые я получил. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня".

Причины

Первый резон - деньги. Роналду всегда хотел на равных конкурировать с Месси не только в спортивных результатах, но и в зарплате. Дважды после того как "Барселона" давала Месси новый контракт на улучшенных условиях, чуть позднее это происходило и с Роналду в "Реале". Новым "вызовом" для португальца стал и переход бразильского таланта Неймара во французский "Пари Сен-Жермен", в котором он получает €45 млн. По информации СМИ, по окончании сезона-2016/17 Роналду должен был переподписать контракт с "Королевским клубом" и поднять свою зарплату с 23 до 30 млн, однако тогда устную договоренность нарушил президент мадридцев Флорентино Перес. Роналду готов был подписать новое соглашение и после прошедшего сезона, но предложения так и не дождался. Последней каплей для португальца должны были стать сообщения, что мадридский клуб готов купить Неймара и платить ему те же €45 млн, как и в Париже.

Второй резон - спортивный. Всегда амбициозный Роналду не мог уйти в клуб, который не ставит перед собой самых высоких задач во всех турнирах, в которых участвует. "Ювентус", который доминирует в чемпионате страны последние семь лет и дважды за последние четыре года играл в финале Лиги чемпионов, этим амбициям вполне соответствует. Туринцам пока никак не удается дотянуться до уровня "Реала", "Барселоны" и "Баварии" и приход португальца вполне может помочь. Ему 33 года, но его прекрасная форма и перфекционизм позволяют надеяться на то, что два-три сезона на своем нынешнем уровне португалец сыграть еще может. Из-за отсутствия спортивных целей, по информации СМИ, Роналду отказался от предложений из Китая, где ему готовы были повысить зарплату до уровня оклада Неймара в ПСЖ, Главной североамериканской лиги и ПСЖ.

Вполне подходит для Роналду и стиль игры туринцев - от обороны, с выдвинутым центрофорвардом, в функции которого входит зацепиться за мяч и помочь разогнаться партнерам. В "Реале" португалец действовал немного иначе, однако сборная Португалии в последние годы подчиняет свои интересы именно Роналду, которому нравится действовать впереди. И такая тактика принесла команде успех на чемпионате Европы 2016 года.

Третий резон - Роналду, по информации СМИ, нравится "Ювентус". Португалец был польщен овацией болельщиков туринцев, после того как забил в ворота "Ювентуса" красивейший мяч через себя в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в начале апреля. Заинтригован Роналду и сотрудничеством с главным тренером "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри, который умеет использовать лучшие качества игроков.

Не спешит ли "Реал"?

Мотивация "Ювентуса" очевидна - приход в клуб одного из двух лучших футболистов мира, популярность и влияние которого давно и широко распространились за полем, выведет туринцев на совершенно новый уровень. Миллионы домохозяек и футбольных "глорихантеров" (от англ. - "охотники за славой"), возможно, и не станут преданными фанатами "Старой синьоры", но и за дня в день рядом с фамилией любимого "Роналду" будут произносить "Ювентус". А капитализировать интерес в футболе научились давно.

Как говорилось выше, должны выиграть туринцы и в спортивном плане. Клубу, скорее всего, придется продать основного нападающего Гонсало Игуаина, но сравнивать аргентинца с португальцем не приходится.

Не совсем пока понятна логика "Реала". "Королевский клуб" привык иметь в составе лучших, но адекватной замены нынешнем Роналду пока не видно. По информации СМИ, "Реал" хочет заполучить Неймара и француза Килиана Мбаппе, но оба пока не дотягивают до Роналду ни в спортивном, ни в имиджевом плане.

"Если Роналду покинет "Реал", заменить его будет невозможно, - высказался не так давно бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон. - Тяжело найти чемпиона, который не только играет решающую роль в командной игре, но и гарантирует более 50 голов за сезон и еще много чего за последние девять лет. Флорентино Перес принял много отличных решений для "Реала", но у него есть недостаток - он не сохраняет наследство, оставленное другими. Похожая ситуация была с Раулем и Икером Касильясом".​

Спортивная редакция ТАСС