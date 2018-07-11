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СМИ: ФК "Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной компании

Спорт
11 июля, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Китайские инвесторы во главе с президентом "Милана" Ли Юнхуном, владевшие клубом, не смогли вовремя погасить задолженность в размере €32 млн

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Футболисты "Милана"

Футболисты "Милана"

© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 11 июля. Итальянский футбольный клуб "Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management. Об этом сообщает портал Football Italia.

Китайские инвесторы во главе с президентом "Милана" Ли Юнхуном, владевшие клубом, не смогли вовремя погасить задолженность в размере €32 млн перед Elliott Management (в общей сложности американская компания предоставила €303 млн). Elliott Management намерена вложить в клуб €50 млн, чтобы стабилизировать финансовое состояние "Милана".

"Владение и контроль над холдинговой компанией, которой принадлежит "Милан", сегодня переданы в распоряжение Elliott Management, - говорится в заявлении компании, которое приводит Football Italia. - Эта передача произошла в результате шагов, предпринятых для обеспечения интересов безопасности Elliott Management после того, как предыдущий владелец "Милана" не смог выполнить долговые обязательства перед Elliott Management. После получения контроля над клубом компания планирует предпринять следующие шаги: создать финансовую стабильность и установить рациональное управление, создать гарантии того, что клуб будет хорошо капитализирован, создать устойчивую операционную модель, которая будет учитывать правила финансового "фэйр-плей".

"Милан" занял шестое место в чемпионате Италии и должен был сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил "Милан" от участия в еврокубках за нарушение финансового "фэйр-плей", в частности критерия безубыточности.

В 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93% акций "Милана" у Fininvest, принадлежащей на тот момент многолетнему президенту клуба Сильвио Берлускони. Сумка сделки составила €520 млн, также новые владельцы должны были потратить €220 млн на выплату прежних долгов.

"Милан" является 18-кратным чемпионом Италии, семикратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Также он является обладателем Кубка (5 раз) и Суперкубка (7) страны, Кубка обладателей кубков (5), Суперкубка УЕФА (5) и Межконтинентального кубка (3).

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