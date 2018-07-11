ФКСР вернется к обсуждению вопроса о продолжении карьеры Виктором Аном в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Федерация конькобежного спорта России (ФКСР) в августе вернется к обсуждению вопроса будущего многократного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент ФКСР Алексей Кравцов.

Ранее Ан рассказал, что примет решение насчет продолжения карьеры в июне текущего года. Кравцов заявлял, что в случае завершения карьеры, Ан может войти в тренерский штаб национальной команды.

"Мы встречались с Виктором, но к решению пока не пришли. Этот вопрос нельзя назвать срочным, поэтому вернемся к его обсуждению в августе. Виктор не участвует в сборе команды, а находится вместе с семьей в Корее, где готовится самостоятельно", - сказал Кравцов.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Выступая за сборную России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы. Он является рекордсменом по количеству олимпийских золотых медалей среди шорт- трекистов.