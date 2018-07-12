Восемь команд из России выступят на чемпионате мира по болотному футболу в Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Восемь команд из России отправятся в четверг в Финляндию для участия в чемпионате мира по футболу на болотах, который пройдет 13-14 июля. Об этом рассказал ТАСС организатор Открытого Кубка России по этому виду спорта, двукратный чемпион мира Максим Вечорек.

"В этом году восемь коллективов поедут на чемпионат мира бороться за самые высокие места. Начиная с 2002 года ни разу Россия без медалей не оставалась, поэтому то, что Россия будет в призерах - нет сомнений, а вот достоинство медалей определит слаженность, фортуна, терпение и финское судейство", - рассказал Вечорек.

Как отметил спортсмен, параллельно с подготовкой к турниру российские футболисты пристально следили за перипетиями ЧМ-2018 по футболу в России. Игроки ездили в разные города, ходили на стадионы, в фан-зону смотреть матчи, болели за российскую сборную.

"Есть чувство гордости за нашу национальную команду по большому футболу, мне лично очень все понравилось - и движение было, и характер, и тактически все было хорошо. Хотя нельзя сказать, что события ЧМ-2018 дадут нашим командам какой-то удвоенный настрой на чемпионате мира по болотному футболу. Не потому, что это не важно, просто большего настроя у ребят и так быть не может - все эти годы вне зависимости от результатов сборной по большому футболу на болотном чемпионате настрой всегда запредельный, мы чувствуем, что играем за Россию", - отметил Вечорек.

Российский стиль игры

На чемпионат мира по болотному футболу собирается ежегодно около 300 команд - в разные годы туда приезжали команды из Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Дании, Польши, Германии, Франции, Италии, Испании, Турции, Швейцарии, США, Англии, Голландии, Бельгии и даже с Ямайки.

Турнир проходит в шести категориях - мужской профессиональной и любительской, женской профессиональной и любительской, смешенной и так называемой фрик-лиге, где участники играют в смешных костюмах. В каждой команде шесть игроков на поле - пять полевых и вратарь - и до девяти запасных. Россияне выступят в мужской профессиональной и любительской лигах, а также в смешанном зачете, где на поле всегда должно находиться минимум две девушки.

Как отмечает Вечорек, в болотном футболе очень важны тактическая подготовка и силовая выносливость. Необходимо быстро реагировать на изменение состояния поля, погоду, стиль игры соперника. Но самым важным качеством российских футболистов двукратный чемпион мира называет силу воли.

"Российские команды имеют такую черту характера, как играть через не могу, через боль, усталость, финское судейство, которое не всегда нам благоволит. Именно характер, силу воли я бы поставил на первое место. В первый групповой день будет по три игры для команд, а вот на второй день, чтобы дойти до финала, нужно сыграть семь встреч - каждая по два тайма по 13 минут, и за эти семь игр набирается невозможная усталость и побеждает та команда, у которой сила воли больше", - рассказал он.

О болотном футболе

Как вид спорта футбол на болоте сравнительно молодой - он начался с идеи финского лыжника Эса Ромппайнена. Тот в 1996 году решил, что игра в футбол на топкой болотистой почве станет отличным упражнением для его партнеров по лыжным гонкам. Первый чемпионат Финляндии прошел уже на следующий год - в 1997 году. В 2000-м турнир приобрел статус чемпионата мира.

Российские игроки присоединились к движению болотного футбола в 2002 году. С тех пор в стране появилось уже два собственных турнира, проходящих в болотах Ленинградской области, - Открытый Кубок России и Открытый чемпионат. Также в стране сложились профессиональные коллективы, многие игроки в них выросли в первых любительских командах, которые участвовали в финских соревнованиях в соответствующей категории.