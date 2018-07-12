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Футбольный клуб "Барселона" объявил о переходе француза Лангле

Спорт
12 июля, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Отмечается, контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет

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ТАСС, 12 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с французским защитником Клеманом Лангле. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет. "Барселона" выплатит "Севилье", за которую выступал Лангле, €35,9 млн. Сумма отступных, прописанная в договоре футболиста с "Барселоной", составит €300 млн.

В сезоне-2017/18 француз провел 54 матча за "Севилью", забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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