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СМИ: "Зенит" согласовал условия контракта с футболистом сборной Хорватии Баделем

Спорт
13 июля, 8:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По данным СМИ, официально сделка может быть оформлена до финала чемпионата мира, который пройдет 15 июля

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ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Зенит" согласовал условия контракта с полузащитником сборной Хорватии Миланом Баделем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.

По информации издания, официально сделка может быть оформлена до финала чемпионата мира, который пройдет 15 июля. Срок контракта 29-летнего Баделя с итальянской "Фиорентиной" истек в конце сезона, поэтому в "Зенит" он перейдет на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Бадель провел 27 матчей, в которых забил два гола. На чемпионате мира он принял участие в трех матчах и забил один мяч. В финале сборная Хорватии сыграет с командой Франции.

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