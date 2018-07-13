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СМИ: "Челси" отказывается от выплаты компенсации Конте в размере €11 млн

Спорт
13 июля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

12 июля британские СМИ сообщили, что "Челси" отправил Конте в отставку

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ТАСС, 13 июля. Английский футбольный клуб "Челси" пытается избежать выплаты компенсации в размере €11 млн главному тренеру команды Антонио Конте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

12 июля британские СМИ сообщили, что "Челси" отправил Конте в отставку. Клуб пока не подтверждал эту информацию.

Отмечается, что Конте отказался покинуть свой пост добровольно, а поскольку клуб уволил его без официальных причин, тренер имеет право на компенсацию. "Челси" пытается сослаться на "законное основание", так как Конте сообщил нападающему Диего Косте о его переходе в другой клуб по SMS.

Конте возглавил "Челси" летом 2016 года. В первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. В прошлом сезоне "Челси" занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов на предстоящий сезон.

Конте трижды побеждал в чемпионате Италии в качестве главного тренера "Ювентуса", который он возглавлял с 2011 по 2014 год. С 2014 по 2016 год он был главным тренером сборной Италии. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы 2016 года дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла немцам.

Как сообщали ранее британские и итальянские СМИ, основным кандидатом на пост главного тренера является другой итальянский специалист - Маурисио Сарри. В прошлом сезоне Сарри возглавлял "Наполи", в мае на посту главного тренера неаполитанской команды его сменил Карло Анчелотти. В среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил порталу Football Italia, что "Челси" практически достиг соглашения с Сарри в вопросе его назначения на пост главного тренера лондонской команды.

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