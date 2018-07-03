Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", - сказал Инфантино.

"Хочу поблагодарить всех: игроков, тренеров, судей. Также - всех, кто работал вокруг поля. Благодарю всю Россию, правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз, всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира. Также я благодарю волонтеров - сердце и улыбку чемпионата мира, их вклад также огромен", - добавил он.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.