Замдиректора Эрмитажа получил 2,5 года условно за хищения
Что изменилось?
Мы обновили дизайн сайта ТАСС. Надеемся, вам все понравится. Если у вас есть вопросы или пожелания, вы можете оставить отзыв.
Спасибо за ваш отзыв!
Новости
{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инфантино назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля
Фото Михаил Метцель/ТАСС
Глава ФИФА Джанни Инфантино

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

На эту тему
Станислав Черчесов: надеемся, в России начинается новая эпоха, все хотят играть в футбол

"Это невероятный, изумительный чемпионат мира. Через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", - сказал Инфантино.

"Хочу поблагодарить всех: игроков, тренеров, судей. Также - всех, кто работал вокруг поля. Благодарю всю Россию, правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз, всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира. Также я благодарю волонтеров - сердце и улыбку чемпионата мира, их вклад также огромен", - добавил он.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.

КХЛ
Воробьев: Шипачев и Кагарлицкий начнут предсезонные матчи за ХК "Динамо" в одном звене
Шипачев в прошлом сезоне выступал за петербургский СКА, а Кагарлицкий - за череповецкую "Северсталь"
Читать полностью