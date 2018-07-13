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Ульяновскому стадиону в июле присвоят имя Льва Яшина

Спорт
13 июля, 16:23 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 13, июля. /ТАСС

Семья известного вратаря дала на это официальное разрешение

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УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Имя футбольного вратаря Льва Яшина 19 июля присвоят ульяновскому стадиону "Труд", который в этот день откроется после реконструкции. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства Ульяновской области, руководитель региональной федерации футбола Сергей Кузьмин.

"Открытие стадиона "Труд" имени Яшина состоится уже в этом месяце. Мы поставили задачу исполнителям, чтобы к 19 [июля] все документы были готовы", - сказал собеседник агентства.

Кузьмин уточнил, что присвоение имени стадиону оформят документально. "Получено официальное разрешение от семьи [Яшина] на то, чтобы его имя было присвоено", - добавил он.

Инициатива присвоению стадиону имени знаменитого советского футболиста принадлежит губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. По его словам, такая идея связана с юбилеем легенды советского футбола, который будет праздноваться в 2019 году.

Лев Яшин (1929-1990) является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", до сих пор он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

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