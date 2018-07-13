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ФК "Рубин" расторг контракт со шведским защитником Бергстрёмом

Спорт
13 июля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию

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ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Рубин" по обоюдному согласию расторг контракт со шведским защитником Эмилем Бергстрёмом. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

"Эмиль Бергстрём покидает "Рубин". Контракт со шведским защитником расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Эмиля за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Бергстрём перешел в казанскую команду зимой 2016 года. В составе "Рубина" защитник провел 17 матчей и отметился одним забитым голом. С 2017 по 2018 год швед выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды.

В сезоне-2017/18 казанцы заняли 10-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. Новый чемпионат стартует 28 июля.

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