ФК "Рубин" расторг контракт со шведским защитником Бергстрёмом

ТАСС, 13 июля. Футбольный клуб "Рубин" по обоюдному согласию расторг контракт со шведским защитником Эмилем Бергстрёмом. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

"Эмиль Бергстрём покидает "Рубин". Контракт со шведским защитником расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Эмиля за время, проведенное в нашем клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Бергстрём перешел в казанскую команду зимой 2016 года. В составе "Рубина" защитник провел 17 матчей и отметился одним забитым голом. С 2017 по 2018 год швед выступал за швейцарский "Грассхоппер" на правах аренды.

В сезоне-2017/18 казанцы заняли 10-е место в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. Новый чемпионат стартует 28 июля.