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Теннисистки Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде

Спорт
13 июля, 19:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

В полуфинале турнира спортсменки победили польку Алисию Росольскую и американку Эбигейл Спирс со счетом 7:5, 6:4

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили польку Алисию Росольскую и американку Эбигейл Спирс в полуфинальном матче женского парного разряда на Уимблдоне - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летних Крейчиковой и Синяковой, посеянных на турнире под третьим номером. В финале чешские теннисистки сыграют против Николь Меличар (США) и Кветы Пешке (Чехия).

В июне Крейчикова и Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Франции. Уимблдон завершится 15 июля.

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