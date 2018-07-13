Теннисистки Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили польку Алисию Росольскую и американку Эбигейл Спирс в полуфинальном матче женского парного разряда на Уимблдоне - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летних Крейчиковой и Синяковой, посеянных на турнире под третьим номером. В финале чешские теннисистки сыграют против Николь Меличар (США) и Кветы Пешке (Чехия).

В июне Крейчикова и Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Франции. Уимблдон завершится 15 июля.