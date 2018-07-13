Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Витессом" Слуцкого в товарищеском матче

Спорт
13 июля, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Российский футбольный клуб "Арсенал" из Тулы сыграл вничью с голландским "Витессом" из города Арнем, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском городе Филлах на стадионе "Грамд".

В составе российского клуба голы забили Кантемир Берхамов с пенальти (82-я минута) и Руслан Мингазов (87). "Арсенал" отыгрался со счета 0:2. В составе голландской команды гол забил Брайан Линссен (18), а Георгий Костадинов забил мяч в свои ворота (29).

"Арсенал" проводит сбор в Австрии с 6 июля, а завершит его 17 июля. 16 июля тульский клуб сыграет с голландским "Утрехтом".

Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с "Витессом" на два года.

Другой российский клуб "Оренбург" на сборе в Австрии провел товарищеским матч с румынским "Шепши". Российский клуб победил со счетом 3:1.

"Уфа" на сборе в австрийском Майрхофене сыграла с чешским клубом "Пршибрам". "Уфа" выиграла со счетом 2:1.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
Владимир Этуш попал в больницу
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
6
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!