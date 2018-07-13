Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Витессом" Слуцкого в товарищеском матче

ТАСС, 13 июля. Российский футбольный клуб "Арсенал" из Тулы сыграл вничью с голландским "Витессом" из города Арнем, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:2 в товарищеском матче. Встреча прошла в австрийском городе Филлах на стадионе "Грамд".

В составе российского клуба голы забили Кантемир Берхамов с пенальти (82-я минута) и Руслан Мингазов (87). "Арсенал" отыгрался со счета 0:2. В составе голландской команды гол забил Брайан Линссен (18), а Георгий Костадинов забил мяч в свои ворота (29).

"Арсенал" проводит сбор в Австрии с 6 июля, а завершит его 17 июля. 16 июля тульский клуб сыграет с голландским "Утрехтом".

Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с "Витессом" на два года.

Другой российский клуб "Оренбург" на сборе в Австрии провел товарищеским матч с румынским "Шепши". Российский клуб победил со счетом 3:1.

"Уфа" на сборе в австрийском Майрхофене сыграла с чешским клубом "Пршибрам". "Уфа" выиграла со счетом 2:1.