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Мадридский "Реал" не собирается покупать бразильского футболиста ПСЖ Неймара

Спорт
13 июля, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что "Реал" направил в ПСЖ запрос о трансфере 26-летнего футболиста, а президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с отцом игрока

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Неймар

Неймар

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТАСС, 13 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" не планирует делать каких-либо предложений о трансфере бразильского нападающего французской команды "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте мадридского клуба.

"Учитывая постоянные слухи, которые связывают наш клуб с футболистом ПСЖ Неймаром, мадридский "Реал" хочет прояснить, что клуб не планирует делать какие-либо предложения о трансфере игрока. Между "Реалом" и ПСЖ необычайно хорошие отношения, поэтому, если "Реал" захочет приобрести игрока ПСЖ, то, в первую очередь, мы будем общаться с клубом", - сказано в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что "Реал" направил в ПСЖ запрос о трансфере 26-летнего футболиста, а президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с отцом Неймара.

Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В текущем сезоне форвард провел 29 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.

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