ФК "Локомотив" сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" в товарищеском матче

ТАСС, 13 июля. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с австрийским "Вольфсбергом" со счетом 0:0 в своем первом матче на втором предсезонном сборе, который проходит в Австрии.

Свой следующий матч на сборе, который продлится до 22 июля, железнодорожники проведут 17 июля против голландского "Витесса", чьим главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий. В заключительной встрече на сборе "Локомотив" сыграет с турецким "Акхисаром" 21 июля.

Сезон-2018/19 для "Локомотива", который стал победителем прошедшего чемпионата России, начнется 27 июля матчем за Суперкубок страны против московского ЦСКА. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало в 21:30 мск.