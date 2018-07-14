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Швейцарский футболист Шакири перешел из "Сток Сити" в "Ливерпуль"

Спорт
14 июля, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Стоимость трансфера 26-летнего полузащитника составит £13 млн

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Джердан Шакири

Джердан Шакири

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" купил швейцарского полузащитника "Сток Сити" Джердана Шакири. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Ливерпуля".

Как ранее сообщали британские СМИ, "Ливерпуль" заплатит за 26-летнего полузащитника £13 млн.

В прошедшем сезоне Шакири провел 38 матчей и забил восемь голов за "Сток Сити", который вылетел из Английской премьер-лиги. Ранее он играл за миланский "Интер".

Швейцарец становился трехкратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и трехкратным - Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе мюнхенской "Баварии".

Шакири принимал участие в чемпионате мира - 2018 в составе сборной Швейцарии, которая в 1/8 финала проиграла команде Швеции (0:1). Он забил один гол на турнире - в матче группового этапа против сербов (2:1).

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