Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккейный клуб "Авангард" продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым

Спорт
14 июля, 20:45 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, июля. /ТАСС

По словам президента "Авангарда" Максима Сушинского, решение о продлении контракта было принято после первой же тренировки в межсезонье

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил на год контракт с двукратным чемпионом мира Евгением Медведевым, который в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым результативным защитником команды. Об этом сообщила в суббота пресс-служба команды.

"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт с защитником Евгением Медведевым сроком на один год. В прошедшем сезоне Медведев сыграл за нашу команду 61 матч, набрал 32 (12+20) очка, показатель полезности "+13", а также проводил на льду более 22 минут в среднем за игру", - говорится в сообщении.

По словам президента "Авангарда" Максима Сушинского, решение о продлении контракта было принято после первой же тренировки в межсезонье и встречи 35-летнего игрока с новым главным тренером команды Бобом Хартли.

"Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина", - цитирует пресс-служба Сушинского.

Президент команды подчеркнул, что Медведев - "классный защитник с мощным броском", всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. "В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени, - отметил Сушинский. - Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой".

Евгений Медведев дважды выигрывал золото чемпионатов мира в составе сборной России (2012, 2014), также в его активе серебро ЧМ-2015.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери
2
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
3
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
4
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
5
В Москве похоронили внука Брежнева
6
Тренер: бельгийцы завоевали бронзу ЧМ-2018 по футболу благодаря тому, что стали командой
7
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!