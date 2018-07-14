Хоккейный клуб "Авангард" продлил на год контракт с защитником Евгением Медведевым

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил на год контракт с двукратным чемпионом мира Евгением Медведевым, который в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал самым результативным защитником команды. Об этом сообщила в суббота пресс-служба команды.

"Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт с защитником Евгением Медведевым сроком на один год. В прошедшем сезоне Медведев сыграл за нашу команду 61 матч, набрал 32 (12+20) очка, показатель полезности "+13", а также проводил на льду более 22 минут в среднем за игру", - говорится в сообщении.

По словам президента "Авангарда" Максима Сушинского, решение о продлении контракта было принято после первой же тренировки в межсезонье и встречи 35-летнего игрока с новым главным тренером команды Бобом Хартли.

"Для решения серьезных задач нам необходимы мастера с опытом больших побед, такие, как Евгений, который дважды становился чемпионом мира и дважды поднимал над головой Кубок Гагарина", - цитирует пресс-служба Сушинского.

Президент команды подчеркнул, что Медведев - "классный защитник с мощным броском", всегда готовый поддержать атаку и принести пользу при игре в большинстве. "В минувшем сезоне Медведев провел лучший по результативности регулярный чемпионат в своей карьере, а также был лидером команды по игровому времени, - отметил Сушинский. - Мы уверены, что он поможет тренерскому штабу Боба Хартли выстроить коммуникацию с командой".

Евгений Медведев дважды выигрывал золото чемпионатов мира в составе сборной России (2012, 2014), также в его активе серебро ЧМ-2015.