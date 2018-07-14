Российские гандболистки уступили команде Южной Кореи в матче за третье место юниорского ЧМ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Южной Кореи со счетом 27:29 в матче за третье место чемпионата мира среди юниорок (девушки не старше 20 лет), который проходит в Венгрии. Россиянки заняли четвертое место на турнире.

Самыми результативными гандболистками в составе сборной России стали Милана Таженова и Елена Михайличенко, забросившие по семь мячей. Больше голов только у южнокорейской спортсменки Сон Хе Су (11).

В финале позднее в воскресенье сыграют сборные Венгрии и Норвегии.

Чемпионат мира среди гандболисток не старше 20 лет проходит с 1977 года (раз в два года). Сборная СССР семь раз становилась чемпионом, сборная России - четыре раза. Отечественные команды являются лидерами по количеству побед на юниорских чемпионатах мира. В 2016 году чемпионками стали датчанки, обыгравшие в финале россиянок в овертайме (32:28).