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Заваров: сборная Бельгии могла достичь большего на чемпионате мира по футболу
Бывший полузащитник сборной СССР считает, что соперники бельгийцев по игре за третье место англичане сумели дойти до полуфинала за счет характера
Фото Александр Демьянчук/ТАСС
Футболисты сборной Бельгии

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Бельгии, занявшая третье место на чемпионате мира по футболу в России, могла рассчитывать на более высокий результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель Кубка кубков, вице-чемпион Европы Александр Заваров.

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0. До этого бельгийцы в полуфинале уступили команде Франции - 0:1.

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"Долгое время сборная Бельгии считалась перспективной, так что нынешний результат для нее - это успех. Она показала хорошее качество игры, у нее есть исполнители, играющие в современный добротный футбол. И в полуфинале их подвела самоуверенность, они могли достичь большего", - отметил Заваров.

Заваров в составе сборной СССР играл против бельгийцев (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира 1986 года. "У бельгийцев и сейчас, и тогда была отличная плеяда игроков: там Шифо, здесь Азар. Бельгийцы практикуют, что на одном разноплановом футболисте строится игра. У аргентинцев, которые строили игру на Месси, это не прошло. У бельгийцев же от любого игрока стоит ждать неожиданностей, больше разновидностей атак", - подчеркнул он.

Соперники бельгийцев по игре за третье место англичане сумели дойти до полуфинала за счет характера и организации, считает Заваров. "Они старались. Раньше говорили, что порядок бьет класс, но этот чемпионат мира показал, что не всегда так бывает", - отметил он.

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