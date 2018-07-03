Заваров: сборная Бельгии могла достичь большего на чемпионате мира по футболу

Сборная Бельгии впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за третье место англичан со счетом 2:0. До этого бельгийцы в полуфинале уступили команде Франции - 0:1.

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Бельгии, занявшая третье место на чемпионате мира по футболу в России, могла рассчитывать на более высокий результат. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель Кубка кубков, вице-чемпион Европы Александр Заваров.

"Долгое время сборная Бельгии считалась перспективной, так что нынешний результат для нее - это успех. Она показала хорошее качество игры, у нее есть исполнители, играющие в современный добротный футбол. И в полуфинале их подвела самоуверенность, они могли достичь большего", - отметил Заваров.

Заваров в составе сборной СССР играл против бельгийцев (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира 1986 года. "У бельгийцев и сейчас, и тогда была отличная плеяда игроков: там Шифо, здесь Азар. Бельгийцы практикуют, что на одном разноплановом футболисте строится игра. У аргентинцев, которые строили игру на Месси, это не прошло. У бельгийцев же от любого игрока стоит ждать неожиданностей, больше разновидностей атак", - подчеркнул он.

Соперники бельгийцев по игре за третье место англичане сумели дойти до полуфинала за счет характера и организации, считает Заваров. "Они старались. Раньше говорили, что порядок бьет класс, но этот чемпионат мира показал, что не всегда так бывает", - отметил он.

Финальный матч чемпионата мира Франция - Хорватия пройдет в воскресенье в московских "Лужниках", начало - 18:00 мск.