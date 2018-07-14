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ФК "Рубин" проиграл хорватскому "Хайдуку" в товарищеском матче

Спорт
14 июля, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:1

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ТАСС, 14 июля. Российский футбольный клуб "Рубин" из Казани потерпел поражение со счетом 0:1 в матче с хорватским "Хайдуком" из города Сплит в товарищеском матче на втором предсезонном сборе, который проходит в Австрии.

Единственный гол в матче на 62-й минуте забил нападающий "Хайдука" Иван Делич.

Второй предсезонный сбор "Рубина" в Австрии завершится 21 июля. 17 июля казанцы сыграют с израильским клубом "Маккаби" из города Петах-Тиква. 20 июля "Рубин" проведет матч с английским "Редингом".

Также на втором тренировочном сборе в Австрии товарищеский матч провел другой российский клуб "Ростов". Он проиграл пражской "Славии" со счетом 1:2. "Ростов" завершит сбор 21 июля.

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