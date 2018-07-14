Крейчикова и Синякова стали победительницами Уимблдона в парном разряде

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили американку Николь Меличар и чешку Квету Пешке в финальном матче парного разряда Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу 22-летних Крейчиковой и Синяковой, посеянных на турнире под третьим номером. Их соперницы имели 12-й номер посева. Ранее эти пары не встречались между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Крейчикова и Синякова выиграли второй подряд турнир серии Большого шлема в текущем сезоне. В июне чешские теннисистки стали победительницами Открытого чемпионата Франции. Лучшим результатом 24-летней Меличар и 43-летней Пешке является победа на турнире WTA в Праге (2018). В 2011 году Пешке в паре с представительницей Словении Катариной Среботник стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира.

Уимблдон завершится 15 июля.