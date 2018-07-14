Эксперт: бельгийцам рано рассчитывать на выигрыш ЧМ, они должны быть довольны бронзой

ТАСС, 14 июля. Сборной Бельгии по футболу еще рано рассчитывать на победу в чемпионате мира, они должны быть довольны тем, что смогли выиграть бронзовые медали. Такое мнение высказал российский специалист, возглавляющий армянский "Пюник", Андрей Талалаев, слова которого приводит "Газета.Ru".

В субботу сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала медали чемпионата мира по футболу. В матче за третье место бельгийцы обыграли англичан со счетом 2:0.

"Абсолютно нет ощущения, что сборная Бельгии была достойная большего, у них сильный дисбаланс между оборонительной линией и атакующей. Те же японцы едва не закончили эту бельгийскую сказку (в матче 1/8 финала японцы вели со счетом 2:0, но в итоге проиграли 2:3 - прим. ТАСС). Считаю, что им еще рано рассчитывать на победу в мировом первенстве. Команды, которые за своей спиной имеют большой запас крупных побед и играют удачно на протяжении нескольких поколений подряд, больше заслуживают успеха", - заявил Талалаев.

"До начала чемпионата мира многие предрекали сборной Бельгии попадание в первую пятерку, а они в итоге забрались на пьедестал и завоевали бронзу. Думаю, бельгийцы в некотором роде перевыполнили свой план на чемпионате, поэтому должны быть довольны результатом", - добавил специалист.

Счет в матче с англичанами открыл бельгийский защитник Тома Мёнье, из-за перебора желтых карточек он пропускал полуфинальную встречу с французами (0:1). "Если условно разделить бельгийскую команду пополам - пять на пять - то в атакующем звене мы обнаружим огромный подбор качественных и классных футболистов. Мёнье входит в их число, но все они взаимозаменяемы", - отметил специалист.

"Исключением являются Эден Азар и Ромелу Лукаку. Даже отсутствие Кевина Де Брюйне в матче с англичанами (1:0) во время группового этапа не было заметным. Поэтому не стал бы акцентировать внимание на этой потере: отсутствие Мёнье не стало причиной поражения в полуфинале", - подвел итог Талалаев.