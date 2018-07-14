Американцы Брайан и Сок выиграли Уимблдон в мужском парном разряде

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Американские теннисисты Майкл Брайан и Джек Сок обыграли южноафриканца Равена Класена и новозеландца Майкла Винуса в финале мужского парного разряда Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5 в пользу 40-летнего Брайана и 25-летнего Сока, посеянных на турнире под седьмым номером. Их соперники имели 13-й номер посева. До этого они не встречались между собой на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).

Брайан всю карьеру играл в паре с братом-близнецом Робертом Брайаном. Братья Брайан являются обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира Большого шлема и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырех турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде. Они четыре раза побеждали на Итоговом турнире АТР, на их счету 16 побед на турнирах Большого шлема и 114 - на турнирах ATP.

Сок также становился победителем турнира в 2014 году: в паре с канадцем Вашеком Поспишилом теннисисты обыграли братьев Брайан.

Лучшим результатом Класена и Винуса является победа на турнире ATP в Марселе (2018). Также южноафриканец является финалистом Открытого чемпионата Австралии (пара - Эрик Буторак (США), 2014) и полуфиналистом Уимблдона (пара - Раджив Рав (США), 2016). Винус побеждал в парном разряде на Открытом чемпионате Франции (2017), играя в паре с американцем Райаном Харрисоном.

Уимблдон завершится 15 июля. В заключительный день состоится финал в мужском одиночном разряде (Новак Джокович - Кевин Андерсон) и решающий поединок среди смешанных пар (Джейми Маррей / Виктория Азаренко - Александр Пейя / Николь Меличар).