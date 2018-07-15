Француз Вернь стал чемпионом гоночной серии "Формула-Е"

ТАСС, 15 июля. Француз Жан-Эрик Вернь из китайской команды Techeetah стал победителем четвертого сезона гоночной серии "Формула-Е".

В первой гонке заключительного этапа, который проходит в Нью-Йорке, Вернь занял пятое место. Победу одержал бразилец Лукас ди Грасси (Audi Sport ABT Schaeffler), вторым стал его партнер по команде немец Даниэль Абт. Швейцарец Себастьян Буэми (Renault e.dams) занял третье место.

На счету Верня 173 очка. Второе место в чемпионате занял британец Сэм Бёрд (DS Virgin Racing), набравший 142 очка. Ди Грасси стал третьим (127).

В воскресенье в Нью-Йорке пройдет заключительная гонка сезона.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. В предыдущие три сезона чемпионами становились бразилец Нельсон Пике-младший, Буэми и ди Грасси.