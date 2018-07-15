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СМИ: Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с Сампаоли

Спорт
15 июля, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

По информации издания Ole, сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн

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Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 июля. Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает издание Ole.

Отмечается, что представители AFA провели переговоры с адвокатом Сампаоли, в результате которых была достигнута договоренность о разрыве контракта. Сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн. О том, когда об уходе Сампаоли будет объявлено официально, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в России. На турнире аргентинцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили команде Франции со счетом 3:4.

Самполи возглавил сборную Аргентину в июне 2017 года, подписав пятилетний контракт. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержала семь побед, уступила в четырех матчах и еще четыре раза сыграла вничью.

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