СМИ: Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с Сампаоли

ТАСС, 15 июля. Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли. Об этом сообщает издание Ole.

Отмечается, что представители AFA провели переговоры с адвокатом Сампаоли, в результате которых была достигнута договоренность о разрыве контракта. Сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн. О том, когда об уходе Сампаоли будет объявлено официально, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в России. На турнире аргентинцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили команде Франции со счетом 3:4.

Самполи возглавил сборную Аргентину в июне 2017 года, подписав пятилетний контракт. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержала семь побед, уступила в четырех матчах и еще четыре раза сыграла вничью.