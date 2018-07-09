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ЧМ-2018 по футболу
Пласидо Доминго назвал ЧМ-2018 одним из лучших из 13 турниров, которые он посещал
Накануне Доминго принял участие в гала-концерте звезд мировой оперы в честь чемпионата мира
Фото Михаил Метцель/ТАСС
Пласидо Доминго

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго назвал чемпионат мира по футболу в России одним из лучших из 13 турниров, на которых он бывал. Об этом Доминго сказал журналистам.

Накануне Доминго принял участие в гала-концерте звезд мировой оперы в честь чемпионата мира, который прошел на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

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"Это был один из лучших чемпионатов мира, а для меня это уже 13-й турнир. Я посещаю чемпионаты мира с Мексики 1970 года, и с тех пор я не смог посетить только турнир в Аргентине в 1978 году", - сказал Доминго, особенно выделив турнир в ЮАР в 2010 году, когда чемпионом мира стала сборная Испании.

"Здесь была невероятная атмосфера. Все было организовано на превосходном уровне, включая безопасность. Мы увидели братство болельщиков из разных стран. Я поздравляю страну и организаторов чемпионата мира", - добавил Доминго.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции. Финал пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.

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