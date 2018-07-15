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Футболисты ПСЖ в дебютном матче Буффона проиграли клубу третьего французского дивизиона

Спорт
15 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Буффон вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 43-й минуте после двух пропущенных мячей

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Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

© EPA-EFE/SIMONE ARVEDA

ТАСС, 15 июля. ПСЖ в товарищеском матче проиграл выступающему в третьем дивизионе чемпионата Франции по футболу "Шамбли" со счетом 2:4.

В матче в составе действующего чемпиона Франции дебютировал итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который вышел на поле в стартовом составе. Он был заменен на 43-й минуте после двух пропущенных мячей.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, до этого играл за "Парму", в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. В составе "Ювентуса" он 10 раз выигрывал чемпионат Италии, также он является четырехкратным обладателем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка страны, трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывал этот турнир. Будучи игроком сборной Италии Буффон, который является рекордсменом по числу проведенных игр за итальянскую национальную команду (176), становился чемпионом мира 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2012 года, бронзовым призером Кубка конфедераций 2013 года. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.

Игрок является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (640). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году - футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз - Италии.

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