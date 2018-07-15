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Велогонщик Порт доставлен в больницу после падения на девятом этапе "Тур де Франс"

Спорт
15 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Девятый этап "Тур де Франс" проходит в воскресенье

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ТАСС, 15 июля. Австралийский велогонщик Ричи Порт, выступающий за команду BMC, не смог завершить девятый этап многодневки "Тур де Франс" из-за падения, после чего был доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба BMC.

Девятый этап "Тур де Франс" проходит в воскресенье.

"Мы можем подтвердить, что Порт доставлен в больницу для осмотра, - говорится в сообщении. - Никто не мог предположить, что девятый этап начнется для нас таким образом".

Порт занимал 10-е место в генеральной классификации гонки после восьми этапов. "Тур де Франс" завершится 29 июля.

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