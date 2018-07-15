Гол Ташаева помог "Спартаку" разгромить сербский "Пролетер" в товарищеском матче

ТАСС, 15 июля. Российский футбольный клуб "Спартак" разгромил сербский "Пролетер" со счетом 3:0 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии.

Голы забили Фернандо (29-я минута), Самуэль Жиго (41) и Александр Ташаев (43), для которого данный гол стал первым за российский клуб. Полузащитник перешел в "Спартак" в июле текущего года из московского "Динамо".

Первый матч после восстановления от травмы провел защитник "Спартака" Георгий Джикия, футболист вышел на поле на 63-й минуте второго тайма, заменив Жиго. Джикия травмировался во время зимних сборов "Спартака" в товарищеской игре против китайского клуба "Шанхай СИПГ", он получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и 23 января перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт". Из-за повреждения футболист пропустил чемпионат мира в России.

В следующем матче на сборе в Австрии "Спартак" сыграет со словенским "Рударом", встреча пройдет в понедельник.