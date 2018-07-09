Праздничная атмосфера захватила Москву в преддверии финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Перед началом финала чемпионата мира по футболу Москва окунулась в праздничную атмосферу. По наблюдениям корреспондентов ТАСС, тысячи болельщиков из разных стран оккупировали Красную площадь, Никольскую улицу и подходы к столичному стадиону "Лужники", который примет решающий матч турнира. За несколько часов до игры центр столицы окрасился в цвета хорватской сборной. Болельщики с Балкан в большом количестве расположились в питейных заведениях, развесив на фасадах национальные флаги и распевая народные песни. Несколько больших групп хорватских фанатов можно было наблюдать на Никольской улице, которая за последний месяц стала настоящим символом чемпионата мира. "Сегодня творится что-то невероятное, - отметил болельщик сборной Хорватии Анче Датич. - Мы все заряжены на победу, стадион будет окрашен в красно-белые шашки, а поддержка будет с балканским акцентом. Вчера [главный тренер сборной Хорватии Златко] Далич сказал, что в случае победы будет землетрясение, и это действительно так. У нас в Хорватии даже говорят, что если мы победим, то завтра будет официальный выходной".

Несмотря на то, что фаворитами финала, по мнению многих экспертов и букмекеров, являются французы, болельщики сборной Хорватии излучают оптимизм и дают довольно смелые прогнозы. "Это великий день не только в футбольной истории Хорватии, но и всего Балканского полуострова, - рассказал фанат Мато Анчич. - Мы прошли огромный путь от стыковых матчей до финала чемпионата мира. Победа над сборной Аргентины, три дополнительных тайма и две серии пенальти в плей-офф, все это указывает на то, что судьба на стороне нашей сборной". "[Лука] Модрич сегодня получит "Золотой мяч", [Иван] Перишич забьет самый красивый гол, а Хорватия выиграет - 3:2", - добавил он. Хорваты производят впечатление очень организованных, ярких и шумных болельщиков. Большинство из них одето в футболки национальной сборной и ватерпольные шапочки, так как в Хорватии очень популярно водное поло. Балканцы с охотой отвечают на просьбы о совместной фотографии и с удовольствием общаются на разные темы с местными жителями. Французы волнуются и ждут победы Количество французских болельщиков в центре Москвы за несколько часов до матча казалось почти мизерным на фоне хорватов, однако уже на подходах к "Лужникам" число французов стабильно возрастало. Как сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, на финальном матче ожидается порядка 10 тысяч французских болельщиков. Многие гости из Франции были свидетелями победы национальной сборной на домашнем ЧМ-1998 и выражали уверенность в повторении этого успеха на полях России. "Для меня чемпионат мира в России является уже девятым мировым первенством, которое я посетил, - рассказал ТАСС француз Доминик Гарнье. - Сегодня я верю в свою сборную как никогда раньше. Сегодня Франция вернет себе футбольное величие, а голы забьют [нападающие] Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Клод Жиру. Счет будет 3:0, иначе быть не может, а лучшим игроком чемпионата мира является даже не Мбаппе, а [полузащитник] Н’Голо Канте". Главным тренером французской команды является капитан чемпионского коллектива 1998 года Дидье Дешам. "Он проделал феноменальную работу. Дешам был чемпионом мира 1998 года и сегодня станет чемпионом мира в качестве тренера. Я горд, что именно в России мы станем чемпионами мира, у вас прекрасная страна и великолепная организация", - добавил Гарнье.

Праздничная атмосфера в преддверии финала, однако, является лишь одной стороной состояния как французов, так и хорватов. Не менее значимым чувством является волнение, которое читается на лицах большинства болельщиков. Француз Антуан Жереман рассказал корреспонденту ТАСС, что он верит в успех своей сборной в матче с хорватами, которые являются опасными соперниками. "Я очень и очень волнуюсь, ведь я впервые на финале своей сборной. У Хорватии очень сильная команда, она может доставить нам определенные проблемы, но я верю в успех. Счет загадывать не буду, могу сказать, что забьют по голу Канте и Модрич, а дальше все будет зависеть от фортуны и небесной футбольной канцелярии", - сказал Жереман. Футбольные песни из подземелья Перед матчем в московском метро людей немногим меньше, чем в будничный час пик. Большинство пассажиров одеты в клетчатые красно-белые футболки, на лицах, в руках и на рюкзаках располагаются флаги Хорватии или Франции. Чтобы избежать толчеи, работники метрополитена на станциях в громкоговорители на русском и английском языках советуют, в каких вагонах сейчас свободнее и куда стоит пройти. Флориан и Жюль приехали из Франции, чтобы поддержать свою команду в финале на стадионе. Они уже посетили матч 1/8 финала, где их сборная встречалась с аргентинцами в Казани и выиграла со счетом 4:3. "Мы знаем, что в Москве метро - это самый легкий и быстрый способ добраться в нужное место, а на такси это сделать нереально", - отметил Флориан.