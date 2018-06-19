Как цифровизация изменила горную металлургию и интернет-торговлю

Цифровые технологии активно внедряются в розничной торговле. Они позволяют тесно взаимодействовать с покупателями и узнавать их потребности. Диджитализация коснулась и добывающей отрасли, где новые решения используются для обеспечения безопасности шахтеров и мониторинга производственных процессов под землей. ТАСС пообщался с лауреатами Премии "IT-ЛИДЕР" 2018 - "М.Видео", представительством Avon в России, ГМК "Норильский никель" - и узнал, как изменилась их работа после перехода на "цифру".

Искусственный интеллект в торговле

Компании "М.Видео" - лауреату Премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в номинации "Торговля" - цифровая трансформация позволяет активно развивать онлайн-продажи, а также большое количество сопутствующих сервисов, например кредитование. С этой целью разработана новая версия портала и базовая платформа для него, сообщил директор по информационным технологиям "М.Видео" Сергей Сергеев.

Развернуть Директор по информационным технологиям "М.Видео" Сергей Сергеев © IT-ЛИДЕР Директор по информационным технологиям "М.Видео" Сергей Сергеев © IT-ЛИДЕР

Ретейлер доработал на сайте страницу оформления заказа, технологию поиска, внедрил сервис товарных рекомендаций, основанный на искусственном интеллекте, и настроил триггерные персонализированные CRM-рассылки.

"Наиболее ярким показателем цифровой трансформации я считаю наличие операций, которые либо задействуют минимальное количество людей, либо совершаются полностью автоматически. К примеру, в функционале сайта "М.Видео" есть процессы, предполагающие полное самообслуживание - от момента выбора клиентом товара до его получения", - сказал Сергей Сергеев.

Компания "М.Видео", как и любой представитель розничной торговли, движется в сторону концепции One Retail, когда для клиента нет разницы, где покупать - в магазине, в мобильном приложении или на сайте. При этом на всех площадках ассортимент, цены, набор услуг должны быть одинаковыми, а компании могут в равной степени накапливать информацию о своих клиентах в онлайне и в офлайне, чтобы затем предлагать им персонифицированные продукты. "Поэтому современное развитие ретейла предъявляет очень высокие требования к ИТ с точки зрения гибкости, скорости и мощности. За два последних года по некоторым информационным системам подобные требования выросли в три раза", - отметил представитель "М.Видео".

Одним из важных проектов компании в прошлом году стал "М.Кредит", изменивший процедуру потребительского кредитования: теперь клиент заполняет только одну анкету, которая направляется на рассмотрение одновременно в 11 банков-партнеров, и сам выбирает, с которой из финансовых организаций заключить договор. В результате покупатели стали получать одобрения кредитных заявок на 30% чаще.

Заметным трендом цифровой трансформации ретейла стала "технологизация" розничных процессов. "М.Видео", к примеру, уже два года развивает ИТ-инструменты для oфлайн-продаж. В прошлом году компания запустила проект Real Time Dealing ("Сделка здесь и сейчас"), в рамках которого продавцы в магазинах стали использовать на работе фаблеты со специальным приложением, синхронизированным с программным обеспечением бэк-офиса.

Продавец идентифицирует клиента по номеру бонусной карты и оказывает ему персонифицированную услугу прямо в магазине: сравнивает несколько моделей электроники или бытовой техники и в итоге делает выгодное предложение с учетом цен конкурентов, всех действующих акций, накопленных бонусов и купонов. Если покупатель не принял окончательное решение, на его электронную почту отправляется так называемая омни-корзина с предварительно отобранными моделями.

По словам директора по информационным технологиям "М.Видео", пилотный проект, запущенный в 30 магазинах, доказал эффективность мобильных технологий: в среднем продажи выросли почти на 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей, число постоянных покупателей в этих магазинах выросло на 30%.

"Это решение полностью интегрировано с ИТ "М.Видео" и позволяет использовать опыт взаимодействия клиента и продавца для формирования персонализированного предложения клиенту как в магазине, так и в интернете. Проект является уникальным и по масштабам - более 400 магазинов и 5000 устройств", - уточнил Сергей Сергеев.

Представитель ретейлера добавил, что в компании проявляют интерес к решениям по снижению расходов и повышению операционной эффективности за счет использования аналитики данных, блокчейна и технологий искусственного интеллекта. "М.Видео", "Сбербанк Факторинг" и "Альфа-Банк" создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум и запустили открытую блокчейн-платформу для факторинговых операций, которая делает возможным подключение неограниченного числа банков и факторинговых компаний с сохранением конфиденциальной информации о сделках. Сегодня каждый пятый поставщик "М.Видео" использует эту технологию.

"Мы стараемся пилотировать и внедрять инновационные для ретейла технологии, что позволяет "М.Видео" лидировать в индустрии. Повышение скорости и удобства процессов ценят наши покупатели и партнеры, это отражается на бизнес-результатах и лояльности. Я очень признателен за номинацию на Премию "IT-ЛИДЕР" и благодарю партнеров и коллег, которые голосовали за наши проекты и высоко оценили их успехи", - резюмировал Сергей Сергеев.

Онлайн-продажи компании в 2017 году выросли на 40%, в то время как онлайн-рынок в целом прибавил около 12%.

Серверный переезд

Представительство компании Avon в России - лауреат премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в номинации "Интернет-торговля" - год назад с помощью ИТ-интегратора КРОК полностью перенесло свои серверы из Англии в Россию в рамках соблюдения новых требований закона о персональных данных россиян. Это коснулось онлайн-магазина для конечных покупателей, портала для представителей Avon, а также системы управления заказами, включая модули отчетности и биллинга. Для безостановочной работы онлайн-магазина косметики и других сервисов была создана катастрофоустойчивая инфраструктура на базе двух аутсорсинговых территориально распределенных дата-центров уровня Tier 3.

Развернуть Менеджер по инфраструктуре представительства компании Avon в России Александр Прокусов © IT-ЛИДЕР Менеджер по инфраструктуре представительства компании Avon в России Александр Прокусов © IT-ЛИДЕР

"Это пример того, как выгодное сотрудничество с хорошим партнером в сфере ИТ и использование IAAS (виртуальной инфраструктуры - прим. ТАСС) позволяют быстро реализовывать такие масштабные трансформации бизнеса. Проект был выполнен менее чем за 10 месяцев, при том что в нем были задействованы команды из США и Европы. Это был по-настоящему сложный и масштабный проект, который показал гибкость компании", - сообщил менеджер по инфраструктуре представительства компании Avon в России Александр Прокусов. По его словам, основными тенденциями в интернет-торговле сейчас являются консьюмеризация и персонализация, мобильность, использование технологий искусственного интеллекта. "Те или иные задачи, которые сегодня решаются одним способом, завтра будут решаться иначе. Постоянно появляются новые технологии, которые позволяют достигать целей быстрее, эффективнее, элегантнее. Мы, безусловно, следим за ИТ-трендами и регулярно примеряем новинки к текущим бизнес-задачам", - сказал Александр Прокусов.

В числе приоритетов российского представительства Avon - анализ массивов данных и прогнозирование с использованием машинного обучения, персонализация цифровых коммуникаций с представителями компании, решения на основе передовых маркетинговых механик - реферальные программы, C2C-маркетинг.

"Получить высокую оценку проекта в номинации "Интернет-торговля", безусловно, приятно. Это говорит о том, что остальные участники рынка понимают, как важно трансформировать бизнес вслед за рекомендациями регуляторов, и одновременно - как это сложно", - добавил менеджер по инфраструктуре российского представительства Avon, отметив, что ключевая задача компании - предложить представителям и потребителям Avon максимально удобные инструменты для легких покупок и эффективного ведения бизнеса.

Наблюдение под землей

Горно-металлургический комбинат "Норильский никель" стал лауреатом премии "IT-ЛИДЕР" 2018 в номинации "Цветная металлургия" за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике "Заполярный". Проект, направленный на обеспечение безопасности сотрудников предприятия под землей, реализуется за счет использования индивидуальных меток, беспроводной связи с каждым рабочим по персональному телефону, а также автоматизированной системы "Антинаезд", при помощи которой происходит оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники.

Развернуть ИТ-директор ГМК "Норильский никель" Юрий Шеховцов © IT-ЛИДЕР ИТ-директор ГМК "Норильский никель" Юрий Шеховцов © IT-ЛИДЕР

Разработанная система позволяет также отслеживать перемещение горной массы и производственные процессы в руднике. "Проект помогает понять, сколько ковшей руды мы привезли и откуда мы их привезли. Потому что рудник большой и забоев много", - уточнил ИТ-директор ГМК "Норильский никель" Юрий Шеховцов.

По его словам, участие, а тем более победа в конкурсе Премии "IT-ЛИДЕР" - это знаковое событие для компании. "У нас консервативная индустрия, поэтому то, что мы делаем, - это изменение культуры поведения, привычек людей и методов работы. Для нас это ментальный прорыв", - сказал Юрий Шеховцов.

В 2017 году в Норильске было устранено цифровое неравенство: в городе, как и во многих других населенных пунктах России, появился широкополосный интернет. Это дает возможность развивать ИТ и реализовывать другие полезные проекты на Севере, добавил ИТ-директор ГМК "Норильский никель".

О Премии "IT-ЛИДЕР"

Национальная ежегодная премия "IT-ЛИДЕР" вручается с 2002 года. В организационный комитет входят Ассоциация Менеджеров, in4media и международное аналитическое агентство Forrester Research, Ассоциация стратегического аутсорсинга "АСТРА" и компания КРОК.

Развернуть © IT-ЛИДЕР © IT-ЛИДЕР

Среди постоянных участников - порядка 300 руководителей и ИТ-директоров российских и международных компаний. Спикерами прошлого года были топ-менеджеры компаний Yota, "Enter Связной", МОЭСК, банка "УРАЛСИБ", Сбербанка. Специальными гостями мероприятия в разные годы становились один из основателей компании Apple Стив Возняк, исполнительный директор и ведущий футуролог DaVinci Institute Томас Фрей, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Питер Хинссен, CEO исследовательской компании Delfos Research и профессор IE Business School в Мадриде Джозеп Курто.