"Россети" в I полугодии увеличили чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза, до 53,8 млрд руб.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Консолидированная чистая прибыль ПАО "Россети" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2016 г. увеличилась в 2,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 г. и достигла 53,8 млрд руб., следует из материалов компании.

Выручка "Россетей" выросла на 18%, до 415,5 млрд руб., показатель EBITDA - на 31,3%, до 139,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 143,3 млрд руб., что на 25,2% выше аналогичного показателя 2015 г. Прибыль до налогообложения группы увеличилась в два раза по сравнению с первым полугодием 2015 г. и составила 64,8 млрд руб.

Выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 12,5%, до 348,5 млрд руб., продажа электроэнергии и мощности продемонстрировала рост на 31,8%, до 37,3 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2015 г. Компания связывает рост показателей с индексацией тарифов с 1 июля 2015 г., увеличением объемов реализации услуг по группе "ФСК ЕЭС", а также реализацией услуг по договорам строительного подряда электросетевых объектов.

Объем долгосрочных обязательств составил 573,6 млрд руб. на 30 июня 2016 г. против 577,1 млрд руб. на 31 декабря 2015 г.

"До конца текущего года компаниями группы планируется обеспечить сохранение положительной динамики показателей рентабельности и прибыльности деятельности", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по экономике "Россетей" Оксаны Шатохиной.

"Россети" объединяют 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении компании находятся 43 дочерних и зависимых общества, включая Федеральную сетевую компанию (ФСК ЕЭС) и 11 межрегиональных компаний. 85,31% акций "Россетей" принадлежит государству, 11,46% - юридическим и 3,23% - частным лицам.