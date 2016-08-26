"Газпром" подписал с Калининградской областью программу газификации региона до 2020 года

ЧЕРНЯХОВСК /Калининградская область/, 26 августа. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев подписали программу газификации региона на 2016-2020 годы с общим объемом финансирования 2,4 млрд рублей, передал корреспондент ТАСС с подписания.

Планы действительно амбициозные. Будет газифицировано в Калининградской области 93 населенных пункта, к концу 2017 года мы построим газопроводы-отводы к городу Советску и городу Гусеву. Это позволит в этих городах создать новые мощности для газовой генерации, и это, конечно же, увеличит возможности по энергосбережению", - сказал Миллер, добавив, что особое внимание в области также будет уделяться обеспечению газоснабжения на селе.

В соответствии с программой будут газифицированы более 5,1 тыс. домовладений в 93 населенных пунктах.