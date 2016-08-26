Инвестпрограмма "Россетей" на 2016 г. сохранится в объеме 255 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инвестиционная программа группы "Россети" на 2016 год может сохраниться на уровне запланированных 255 млрд рублей, возможна корректировка в сторону увеличения, сообщила заместитель генерального директора компании по инвестициям Светлана Балаева в ходе телефонной конференции в пятницу.

"В целом по группе - порядка 255 млрд рублей с "внучками". Это действующая утвержденная программа", - отметила она. В частности, объем инвестиционной программы "ФСК ЕЭС" ("Россети" владеют 80,6% акций компании) в 2016 году составит 99 млрд рублей.

Вместе с тем, по словам Балаевой, объем инвестпрограммы будет скорректирован и может измениться в большую сторону.

Ранее сообщалось, что планируется сократить инвестпрограмму "Россетей" на текущий год до 248 млрд рублей.

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".