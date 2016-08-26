"Россети" сохраняют прогноз по EBITDA на конец 2016 г. на уровне 270 млрд руб.

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Россети" сохраняют прогноз по EBITDA на конец 2016 года на уровне 270 млрд рублей, сообщила заместитель генерального директора по экономике компании Оксана Шатохина в ходе телефонной конференции в пятницу.
"Ориентиры пока те же", - сказала она, отвечая на вопрос, сохраняется ли прогноз на конец 2016 года по EBITDA и выручке (на уровне 900 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что "Россети" ожидают роста чистой прибыли по МСФО в 2016 году на 45-50% по сравнению с 2015 годом, EBITDA - на 10-15%.
Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в январе-июне 2016 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достигла 53,8 млрд рублей, выручка - на 18%, до 415,5 млрд рублей, EBITDA - на 31,3%, до 139,4 млрд рублей.
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС".
Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей".